Lana Del Rey é "amassada" em comemoração no Super Bowl com Taylor Swift

A tarde de domingo reservou momentos inesperados para Lana Del Rey durante a final do Super Bowl, em Las Vegas. Acompanhada por Taylor Swift e Blake Lively, a cantora encontrou-se no centro de uma celebração efusiva quando o time de Travis Kelce, namorado de Taylor, conquistou o título.

A alegria dos torcedores se transformou em uma aglomeração caótica, resultando em Lana sendo submergida na multidão, conforme divulgado pelas redes sociais da NFL. O incidente, capturado em vídeo e compartilhado pela NFL, despertou uma onda de reações nas redes sociais.

Os comentários lamentando o ocorrido inundaram as plataformas, com alguns expressando simpatia pela artista e outros ironizando sua má sorte. Desde o episódio, Lana Del Rey se tornou o foco de memes e discussões online, levando os fãs a expressar preocupação com seu bem-estar após o tumulto.

Apesar da experiência desagradável, Lana Del Rey não foi a única a sofrer com a intensidade da comemoração. O momento destaca os perigos de eventos esportivos lotados e ressalta a necessidade de segurança adequada em grandes celebrações. Enquanto isso, a cantora pode precisar de um momento de tranquilidade para se recuperar do ocorrido e continuar sua carreira com o mesmo vigor e talento que a tornaram uma figura icônica na música contemporânea.-

