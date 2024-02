Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (14/2)

Das cinzas surge o espírito

Data estelar: Lua Vazia das 7h20 até 12h03

Ainda que efêmeros e não mais que poeira diante das proporções cósmicas em que nos movimentamos e tentamos ser, mesmo assim dancemos com alegria e leveza enquanto buscamos o que também nos busca, para que o infinitesimal que nos sentimos se conecte com o infinito que pressentimos, e mesmo que a eternidade seja a única condição para obter essa consciência, e a sintamos distante de nossa efemeridade, pelo menos por um instante nos confortaremos com levitar no infinito, que é nossa mais real e verdadeira condição.

Se somos pó ou espírito infinito é uma pergunta irrelevante, porque apesar de nossas dúvidas, em alguns momentos se expressam ecos cósmicos em nossas palavras, ou nos espaços de silêncio entre elas, e nesses instantes das cinzas que somos surge o espírito eterno.

































< >

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Para as pessoas trabalharem em conjunto e cooperarem entre si é preciso deixar de lado o velho e conhecido egoísmo, que é teimoso o suficiente para parecer que dá abertura, mas só para se manifestar de outra maneira.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Chegou a hora de você impor sua autoridade, mas esse movimento precisa ser muito bem calculado, para que não seja uma atitude vazia, sem outro motivo diferente que o de abaixar a bola das outras pessoas. Conteúdo.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Diante de você há uma bifurcação, e recai sobre suas costas a responsabilidade de fazer a melhor escolha possível, a qual, teoricamente sempre é bastante fácil, mas de muito difícil prática. Tome seu tempo para agir.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Há coisas que precisam ser feitas, independentemente de você ter apreço por elas ou não. A necessidade, e não o desejo, há de reger nesta parte do caminho, porque atuando assim você conseguirá se livrar de muita coisa.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Nem tudo são elogios, mas tampouco as críticas devem pesar muito nesta parte do caminho. Tenha em mente que você está lidando com pessoas difíceis, que se importam muito em manter o domínio sobre você e sobre tudo.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Muito provavelmente, ao alcance de sua mão se encontram todos os ingredientes necessários para construir o destino que sua alma sonha, mas como também sonha com que tudo se faça por si só, passa tudo despercebido.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O jogo é difícil, mas não é impossível você obter os resultados pretendidos. Importante é que você mantenha a bola em jogo e que não se importe com eventuais contrariedades, mas que siga em frente com o sabor da vitória.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

O futuro acena com experiências formidáveis, mas para as desfrutar você precisa se desapegar de como tudo foi sempre feito, e se atrever a testar o que, por enquanto, são meros pressentimentos e sensações.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Pensamentos agitados e febris não ajudarão você a se esclarecer sobre os fatos que perturbam sua alma. É preciso você recuperar a serenidade da melhor forma possível antes de tomar qualquer decisão.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Agora é um daqueles momentos em que, por mais justas que sejam as razões dos conflitos, ainda assim melhor evitar as tensões, porque as coisas podem rapidamente se descontrolar e isso não seria bom para ninguém.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Domine seus impulsos, para não se precipitar na direção de experiências que ainda não estão maduras o suficiente para brindarem com resultados positivos. Outorgue tempo ao tempo, nada precisa ser urgente e de imediato.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Ainda que seja difícil tomar as devidas iniciativas, e ainda que você se sinta completamente incapaz de seguir em frente, mesmo assim valerá a pena continuar tentando e tomando iniciativas. Alguma vai dar certo.