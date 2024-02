Trailer de novo jogo de tabuleiro de "Demon slayer" para Switch é lançado

A Sega divulgou, nesta segunda-feira (12), o novo trailer de Demon slayer - Kimetsu no yaiba - sweep the board!, em que apresenta os tabuleiros e minigames do jogo que chega em abril para o Switch. No vídeo, os fãs são apresentados aos elementos centrais da gameplay que incluem minijogos, itens e eventos dentro do jogo que podem ser realizados por até quatro jogadores. A dinâmica do jogo acontece em tabuleiros temáticos em torno de locais memoráveis do anime Demon slayer: Kimetsu no yaiba, incluindo paisagens como a Tsuzumi Mansion, o Monte Natagumo, além do Mugen Train presente na obra e que possui filme.

A prévia do jogo mostrou uma interação com os “Demon Slayer Dice” – que funcionaria de forma individual com cada Demon-Slayer espadachim com o próprio conjunto de dados, que possui efeitos especiais únicos de acordo com o personagem. Para os fãs da obra de Koyoharu Gotougepodem, a experiência busca atender a jogadores de todas as idades e níveis de habilidade. Além disso, o jogo busca a dualidade para o jogador, que poderá participar de eventos e minigames durante o dia e depois se preparar para a noite, quando procurará demônios para derrotar, assim como no anime.

Os jogadores, além de poder personalizar a experiência com os eventos, itens e desafios, podem escolher com qual personagem jogar: Tanjiro, Zenitsu, Inosuke e os nove Hashira estarão disponíveis dentro do jogo. Quanto a uma das personagens mais queridas: a Nezuko, ficará disponível, mas apenas durante a noite e como um personagem de apoio para ajudar os jogadores ao longo do jogo.

Demon Slayer - Kimetsu No Yaiba - Sweep the Board! já está disponível em pré-venda.

