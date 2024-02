Pesquisa mostra quais jogos exclusivos do Xbox donos de PlayStation querem

O Push Square, um site especializado no público do PlayStation, resolveu fazer uma pesquisa para apontar quais jogos os donos da plataforma da Sony têm interesse em jogar que pertencem à Microsoft.



Recentemente, surgiram muitos rumores na internet sobre jogos exclusivos do Xbox, como Starfield, Hi-fi Rush e Indiana Jones que chegariam a outras plataformas, incluindo o PlayStation. E com a aquisição da Activision Blizzard e King, Call of Duty, uma das franquias mais rentáveis no videogame da Sony, pode muito em breve se tornar exclusiva do Xbox.



Com isso o site Push Square preparou uma pesquisa perguntando ao público quais franquias do Xbox eles gostariam de ver chegando também ao PlayStation. Na pesquisa, os jogadores selecionam entre cinco franquias da Microsoft e colocam uma escala da vontade de jogar de 1 a 5. Confira a preferência dos donos de PlayStation:



Gears of War



Gears of War é série que mais interessa jogadores do PlayStation. (foto: Reprodução/Xbox)

Gears of War ficou em primeiro com 11% dos votos totais, a franquia de metralhadoras de motosserra e guerra contra alienígenas parece ser a que mais chama atenção dos jogadores da plataforma vizinha. Com cinco títulos exclusivos do Xbox e do PC, a saga de Marcus Fenix contra os Locust é um dos pilares da Microsoft, ganhando novas versões em todos os novos lançamentos de consoles do Xbox.



O jogo mais recente da série foi lançado em 2019, chamado apenas de Gears 5, trazendo uma luta familiar contra os alienígenas, o game está disponível para PC, Xbox One, Xbox Series X|S e no serviço por nuvem da Microsoft, Gamepass.



Halo



Master Chief protagonista da série Halo. (foto: Reprodução/Xbox)

A série Halo ficou em segundo com 10% dos votos, também um jogo de tiro, esse muito mais futurista e que chama vários olhares pelo seu protagonista, o soldado de elite Master Chief. Outro pilar da Microsoft, a franquia Halo tem o garoto propaganda da empresa e seus primeiros títulos foram destaque na indústria pela tamanha inovação.



O jogo mais recente da saga, Halo Infinite chegou em 2021 e está disponível para PC, Xbox One, Xbox Series X|S e no serviço por nuvem da Microsoft, Gamepass.



The Elder Scrolls



O último jogo numerado da série, Skyrim saiu faz quase 13 anos. (foto: Reprodução/Bethesda)

Como a Microsoft agora também é dona da Bethesda, The Elder Scrolls ficou em terceiro lugar com 8% dos votos, sendo uma aventura de capa e espada em mundo aberto. Mas sua participação nessa lista pode indicar o medo dos jogadores de não ver mais a franquia no PlayStation depois dessa aquisição do Xbox.



O próximo jogo da saga foi anunciado, mas ainda não possui janela de lançamento. O último Elder Scrolls numerado foi The Elder Scrolls V: Skyrim, lançado em 2011 e está disponível para PC, Xbox 360, Xbox One, Xbox Seres X|S, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.



Forza Horizon



O jogo de corrida da Microsoft mudou muitos parâmetros em outras franquias. (foto: Reprodução/Xbox)

O jogo de corrida da Microsoft sempre recebeu olhares de todas as plataformas desde o Xbox 360 e sua versão Horizon que fala sobre um enorme festival de corrida, foi o que ditou muita a linha de outras franquias como Need for Speed e The Crew. O jogo pontuou 7% na pesquisa.



Seu título mais recente Forza Horizon chegou em 2021 e está disponível para PC, Xbox One e Xbox Series X|S.



Indiana Jones and The Great Circle



O jogo do maior arqueólogo do cinema chega ainda em 2024. (foto: Reprodução/Bethesda)

Recentemente o jogo do Indiana Jones despertou curiosidade nos fãs, atingindo 7% de interesse na pesquisa. Outro título da Bethesda que desperta o receio dos donos de PlayStation, mas ao que tudo indica o jogo do arqueólogo vai chegar para outras plataformas posteriormente.



O jogo ainda não saiu, mas chega em algum momento de 2024 para PC e Xbox Series X|S.