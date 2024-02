Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (15/2)

Data estelar: Lua cresce em Touro

O tempo é a matéria prima do destino de todas as espécies existenciais, dos minerais às divindades, tendo nossa humanidade como ponte entre a mais inconsciente e a mais ampla das consciências, ninguém está além do tempo, todos o precisam, em medidas diferentes, para cumprir o propósito da existência, porque tudo que existe, ainda que nos pareça abominável, pelo mero fato de existir, responde a uma necessidade, e serve ao propósito de suprir essa necessidade.

O tempo é o maior amigo de todas as entidades existenciais, mas é também o mais incompreendido, o tido por severo demais, por implacável, inflexível e insuperável, aquele ao qual transferimos todas as culpas, em vez de nos reconciliar e nos confortar com a perspectiva de que estará eternamente aí, para que construamos nosso destino.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Nada acontece sem esforço, porém, nem todos os esforços são realizadores. É hora de você selecionar melhor as vias de esforço, para não se embrenhar em caminhos aparentemente promissores, mas que não levam a nada.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Agora é sua hora de tomar iniciativas, mas não de qualquer jeito estabanado, porém, de uma forma que consigam ter máxima eficiência. Portanto, busque agir do jeito que você se sentir com máximo domínio da situação.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Agora adote uma postura silenciosa, para conseguir observar a natureza de seus relacionamentos com mais objetividade, em vez de ficar opinando sobre tudo o tempo inteiro. Esse distanciamento será esclarecedor.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A presença de certas pessoas evoca sentimentos ambíguos de sua alma, mas isso não vem ao caso, porque não haveria espaço para discutir sentimentos ou relacionamentos. Aproveite para dar andamento aos seus planos.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Use o tempo para produzir tudo que andou sendo procrastinado, por falta de vontade ou de atenção. Agora é um daqueles momentos em que dá para fazer muito mais em muito menos tempo, e assim tirar o atraso de sua vida.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Quanto mais amplos e inclusivos sejam os conceitos que servem de suporte para os julgamentos que sua alma faz, melhores serão seus relacionamentos, e menor será também o impacto que as mudanças provoquem em você.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Sempre haverá uma ponta de angústia na alma, espreitando pelo momento em que você se sinta mais vulnerável para cravar suas garras e promover aquela saraivada de pensamentos insidiosos. Evite lhe dar importância.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Agora, seus pedidos encontrarão uma receptividade maior e você terá a chance de convencer as pessoas a se aliarem aos seus planos. Procure selecionar a dedo as pessoas que aproximará, para não criar problemas novos.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Se você observar direito, com carinhosa atenção, perceberá que o momento guarda múltiplas potencialidades, mas que nenhuma dessas trará resultados imediatos, todas precisarão ser amadurecidas ao longo do tempo.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É hora de rever suas certezas, porque algumas de suas opiniões e pontos de vista caducaram, e precisariam ser substituídos por outros, renovados e mais amplos. Isso ajudará muito para apaziguar os relacionamentos.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Um pouco de paz e sossego faz bem a qualquer pessoa, mas isso precisa ser desfrutado de uma forma que não seja resultado de você abandonar suas tarefas ou procrastinar o que precisaria ser feito de imediato.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Algumas coisas precisam ser ditas, para que não fiquem engasgadas nem congestionem alma. Porém, não podem ser ditas de qualquer forma, precisam ser ditas com destreza, evitando resistências e promovendo mudanças.