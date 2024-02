Bruna Marquezine, Paolla Oliveira, Giovanna Ewbank e Mari Gonzales são algumas das famosas que deram aula de estilo e ousadia durante o carnaval 2024. No Camarote Salvador e no Nosso Camarote, no Rio de Janeiro, os looks modernos vão desde o brilho e a tecnologia até a transparência e a sustentabilidade.

Um dos que deram o que falar foi o modelo transparente escolhido por Bruna Marquezine para aproveitar a folia no camarote Expresso 2222. A tendência do cut out diz respeito ao uso intencional e estratégico de recortes assimétricos pela roupa com a intenção de valorizar o corpo.

No entanto, não foi somente a artista que deu aula de ousadia. A fantasia de Paolla Oliveira surpreendeu o público na Marquês de Sapucaí. Inspirada nas força das "mulheres onça" brasileiras, a artista se destacou com uma máscara tecnológica que imitava o felino.

Confira a seguir os looks de carnaval das famosas:



















*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel