Viih Tube e Eliezer visitam filho recém-nascido de Arthur Aguiar

Gabriel, o recém-nascido de Arthur Aguiar e Jhenny Santucci recebeu a visita de Viih Tube e Eliezer acompanhados de sua filha, Lua Di Felice, quase com 10 meses.

Viih compartilhou um vídeo de Lua junto a Gabriel, enquanto interagia com outras crianças, incluindo Sophia, filha de Arthur com Maíra Cardi, emocionando-se com a cena.

A relação de amizade entre Eliezer e Arthur começou no BBB 22, no qual Arthur foi campeão. O nascimento de Gabriel foi anunciado por Arthur na segunda-feira (12), quando o bebê tinha menos de uma semana de vida.

Em suas palavras, Arthur expressou a emoção e gratidão de ser pai, descrevendo o momento como a realização de um grande sonho e agradecendo pelo apoio recebido durante essa jornada.

