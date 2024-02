Criança perde avô e bisavô em acidente e leva mais de 500 picadas de abelha

Uma menina de 9 anos perdeu o avô e o bisavô em um acidente de carro, em uma rodovia na zona rural de Montanha, no Espírito Santo, nesse domingo (11/2). Alice estava no veículo com os familiares quando o avô perdeu o controle do carro e caiu em uma ribanceira. Após o acidente, quando a criança conseguiu sair do veículo, ela foi picada por um enxame de abelhas.

Segundo informações do g1, a menina teria levado mais de 500 picadas e foi encaminhada para um hospital em Colatina. A criança foi socorrida por testemunhas que presenciaram o momento em que ela chorava com dores.

Felizmente, ela está estável e consciente, mas ainda precisa ficar em internação e não há previsão de alta médica.

"Da gravidade do acidente automobilístico, ela não tem praticamente nenhum arranhão. Acho que o que agravou mais foram as picadas de abelha, devido a bravura dela de ter saído do carro para pedir socorro. E nesse meio trajeto aí, as abelhas, o enxame de abelhas, começaram a picar", disse o pai da menina, Celso Ruella Albino, em entrevista à TV Gazeta.

Os familiares consideram que a menina tenha sobrevivido por um "milagre". "Pela situação lá, pelo local onde que aconteceu o acidente, se não tivesse uma ação divina, minha filha hoje não estaria aqui", afirmou o pai.