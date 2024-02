Bloco Manga Botânica é atração no Jardim Botânico neste domingo (18/2)

O Bloco Manga Botânica realiza a sua segunda edição neste domingo (18/2) no Parque Vivencial do Jardim Botânico 3. O evento, que começa às 14h, demonstra que a cultura do Distrito Federal pode ser mais diversa e descentralizada. Na programação, baterias de escolas de samba, DJs e uma apresentação de maracatu animam o evento, com entrada gratuita para o público.

A apresentação do bloco fica sob responsabilidade da drag queen Victor Baliane e participam dele as baterias e passistas das escolas de samba Capela Imperial e Unidos do Jardim Botânico. Além delas, a tarde promete uma apresentação especial do Maracatu do Boiadeiro Boi Brilhante e banda Manga Botânica, com a cantora Ane Êoketu.

Em sua primeira edição, em 2023, o Manga Botânica teve adesão dos moradores e para este ano a expectativa é de crescimento do público. A organização busca reunir o público das comunidades do Jardim Botânico, São Sebastião e Jardins Mangueiral, que sentia falta de uma atração em ritmo de carnaval que não ficasse longe de casa.

Serviço

Bloco Manga Botânica 2024

Domingo (18/2), a partir das 14h no Parque Vivencial do Jardim Botânico 3. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.