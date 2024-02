A terceira temporada de Bridgerton, série original Netflix, promete muitas emoções. Em evento realizado nesta quarta-feira (14/2) para promover o lançamento da próxima temporada — prevista para estrear em 16 de maio —, produção e elenco da série se reuniram em um painel de discussão para conversarem sobre o desenrolar dos próximos acontecimentos que envolvem a rotina da ficcional elite inglesa, com duques e viscondes que tentam desposar jovens moças da nobreza. Além disso, imagens promocionais e os títulos dos episódios da terceira temporada foram divulgados com exclusividade.

A temporada vai ser dividida em duas partes. A primeira delas, com os quatro primeiros episódios, vai ao ar em 16 de maio, enquanto a segunda chega às telinhas apenas em 13 de junho, quase um mês depois, com os quatros episódios restantes, que concluem a trama do terceiro ato da série. Além das imagens inéditas e títulos dos episódios revelados, um clipe de um minuto da próxima temporada foi exibido com exclusividade e mostra os bastidores das filmagens.

Uma das séries de maior audiência da história da Netflix, Bridgerton é uma adaptação da homônima série de livros, que concentra o enredo sobre a alta sociedade de Londres e conta as aventuras e romances de um grupo seleto de personagens pertencentes à família Bridgerton. Na mais nova temporada, a história vai se focar o romance entre Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton), amigos de longa data que passam a nutrir sentimentos um pelo outro.

Segundo a showrunner da terceira temporada de Bridgerton, Jess Brownell, os fãs da série podem esperar muitos momentos românticos entre os protagonistas. “Colin e Penelope são azarões de muitas maneiras. Vamos ver esses personagens assumirem seu poder, o que acho que fará muitas pessoas que já tiveram uma paixão não correspondida ou se sentiram deixadas de lado antes se sentirem muito compreendidas”, contou Jess durante o evento promocional realizado em Londres e transmitido para todo o mundo.

Confira a seguir os nomes dos episódios da terceira temporada de Bridgerton:

T3 E1 – A Flor Despertou

T3 E2 – Sob a Luz do Luar

T3 E3 – Forças da Natureza

T3 E4 – Velhos Amigos

T3 E5 – Corrida Contra o Tempo

T3 E6 – Os Segredos de Colin Bridgerton

T3 E7 – De Mãos Dadas

T3 E8 – Revelações