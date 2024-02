Uma participante do Gran Hermano, o Big Brother argentino, saiu correndo do banheiro sem calcinha para atender ao big fone na noite de terça-feira (13/2). Depois do ocorrido, Furia Scaglione, 32 anos, tornou-se um dos nomes mais comentados do país.

Com uma das mãos, Furia tapou as partes íntimas e, com a outra, ela atendeu o telefone. Depois do toque do Big Fone, a participante precisou participar da dinâmica que se seguiu ainda seminua.

Furia corrió desnuda a atender el telefono ????#granhermano pic.twitter.com/WSKLCfXDDN — Adicto a GH (@todogh24) February 14, 2024

Os competidores receberam a visita de seus entes queridos, porém não poderiam interagir com eles, apenas observá-los à distância. Como Furia estava sem calcinha, o momento que era para ser emocionante acabou tirando risadas dos espectadores.

Juliana Scaglione chamou a atenção por sua personalidade forte logo no início do Gran hermano, em 11 de dezembro. Ela pediu para ser chamada de Furia e provoca constantemente seus colegas de confinamento.

Furia é atleta de crossfit e é criadora de conteúdo, com mais de 568 mil seguidores no Instagram.