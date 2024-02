Pai e filha? Web questiona relação entre Caco e Carol Barcellos; entenda

A revelação do namoro entre os jornalistas esportivos Carol Barcellos e Marcelo Courrege, da TV Globo, vem dominando as redes sociais nos últimos dias. Isso porque a ex dele, Renata Heilborn, que era amiga da jornalista, revelou que o caso dos dois surgiu de uma traição.

Apesar da história estar em alta nas redes sociais, outra questão despertou interesse nos internautas: o sobrenome de Carol, Barcellos, o mesmo do jornalista Caco Barcellos.

Muitos passaram a se questionar se haveria algum parentesco entre os dois jornalistas, uma vez que o sobrenome não é tão comum. Contudo, tudo não passa de uma coincidência, a única ligação entre os dois é o trabalho na área de jornalismo da Globo.

Em entrevista ao programa Encontro com Fátima Bernardes, em 2015, Caco chegou a desabafar sobre ser abordado por fãs da jornalista, questionando se era o pai dela.

"Eu queria fazer um desabafo. Eu não sou o pai da Carol Barcellos. Tenho uma filha que chama Alice Barcellos e outros dois filhos, o Ian que é repórter cinematográfico e fotógrafo e um que é, sim, repórter, o Iuri. Mas ela [Carol] não é minha filha", disse ele à época.

Veja as reações de internautas sobre o caso

Toda essa história do Marcelo Courrege me fez descobrir que fui enganado a vida toda: pesquisei e acabei de descobrir que Caco Barcellos NÃO É o pai de Carol Barcellos ???? pic.twitter.com/U731YX2ht6 — Konstan (@kkatavatis1) February 14, 2024

A Carol Barcellos pegar o marido da amiga não é nada assustador, o que me deixou assustado é descobrir que a Carol Barcellos não é filha do Caco Barcellos — Sara sem H (@saracuranoix) February 15, 2024

o caco barcellos entrando na fofoca sem ter a ver com nada, coitado kkkkkkkkkkk — lu (@lulupss) February 14, 2024

Se o Caco Barcellos fosse pai da Carol Barcellos, nada disso teria acontecido. https://t.co/CbkpLt16SR — Rui ????????‍?? (@ruirealrui) February 15, 2024