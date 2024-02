Jon Hamm, de Mad men, é escalado para a segunda temporada de ‘Landman’

O Paramount+ anunciou, nesta sexta-feira (16/2), que o ator Jon Hamm, vencedor do Emmy, se juntará ao elenco da próxima série dramática original Landman em um papel especial recorrente. Hamm interpretará Monty Miller, um titã da indústria petrolífera do Texas que tem um relacionamento pessoal e profissional de longa data com Tommy Norris, interpretado pelo vencedor do Oscar e estrela da série, Billy Bob Thornton.

Co-criado pelo indicado ao Oscar Taylor Sheridan e por Christian Wallace, Landman é produzido pela MTV Entertainment Studios, 101 Studios e Sheridan's Bosque Ranch com exclusividade para o Paramount+. Situada nas cidades em expansão do oeste do Texas, Landman é uma história moderna sobre como encontrar a fortuna no mundo das plataformas de petróleo.

Baseada no notável podcast de 11 partes Boomtown, a série é uma história de altos e baixos de criminosos e bilionários selvagens impulsionando um boom tão grande que pode mudar o clima, a economia e a geopolítica.

A interpretação de Hamm como o poderoso executivo de publicidade Don Draper na premiada série dramática Mad men lhe rendeu vários elogios de atuação, incluindo um Emmy em 2015 de melhor ator em série dramática, Globos de Ouro em 2016 e 2008, Television Critics Association Awards em 2011 e 2015, um Critics' Choice Television Award em 2011 e várias indicações ao Screen Actors Guild. Em 2023, Hamm estrelou a quinta temporada da aclamada série antológica Fargo, pela qual recebeu um Globo de Ouro e uma indicação ao Screen Actors Guild Award.

Além de Thornton e Moore, a série é estrelada por Ali Larter (The last victim), Michelle Randolph (1923), Jacob Lofland (Coringa 2), Kayla Wallace (Quando chama o coração), James Jordan (Yellowstone), Mark Collie (Nashville), Paulina Chávez (Ashley Garcia - A de amor) e Demi Moore (Feud: Capote Vs. The Swans).