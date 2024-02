Pearl Jam anuncia data de lançamento para novo disco, ‘Dark Matter’

A banda de rock Pearl Jam anunciou o lançamento de Dark matter, décimo segundo álbum de estúdio da carreira, previsto para ser lançado em 19 de abril. O disco é descrito como um projeto de hard rock. Jornalistas e críticos musicais adiantaram se tratar de um álbum mais “pesado” musicalmente quando comparado ao antecessor e bem aclamado Gigaton (2020). Datas da próxima turnê mundial da banda também foram divulgadas.

Além do anúncio do novo disco, na última terça-feira (13/2), a banda disponibilizou, nas principais plataformas digitais de música, a faixa-título Dark matter. A canção é um hard rock de primeira qualidade, fruto da produção minuciosa de Andrew Watt, principal colaborador da banda natural de Seattle (EUA) no novo disco. A letra faz referências metafóricas à matéria escura que, segundo cientistas, é o principal material constituinte do universo. A capa de Dark matter (2024), inclusive, é uma referência ao próprio espaço.

Dark matter (2024) possui 11 faixas e é resultado da imersão criativa que a banda fez no Shangri-La Studios, em Malibu (EUA), local em que todos os integrantes trabalharam em conjunto com o produtor multipremiado Andrew Watt. Não à toa, todas as gravações para o álbum foram concluídas em um período de apenas três semanas, tamanha era a empolgação e habilidade com os instrumentos, que no novo disco ganharam especial tratamento pelas mãos do próprio produtor, Andrew Watt.

Watt é, inclusive, colaborador de outras bandas e artistas de enorme sucesso, como Justin Bieber, Post Malone, Miley Cyrus, The Rolling Stones, Ozzy Osbourne e Iggy Pop. A próxima turnê mundial da banda, intitulada Dark matter world tour, tem passagens confirmadas pelo Canadá, Estados Unidos, Europa e Oceania. Datas no Brasil não foram anunciadas oficialmente.

Eddie Vedder, principal vocalista do Pearl Jam, afirma se tratar do melhor projeto feito pela banda. “Estamos em um momento de nossas vidas em que podemos fazer isso ou não, mas ainda nos preocupamos em lançar algo que seja significativo e que, esperamos, seja nosso melhor trabalho. Sem exagero, acho que esse é o nosso melhor trabalho”, enfatizou Vedder, que estava em uma festa de audição do novo disco ao lado dos demais integrantes da banda em Los Angeles (EUA), na mesma semana do Grammy Awards, premiação musical de maior prestígio dos Estados Unidos.

Confira a lista de faixas de Dark matter (2024):

Scared of fear React, respond Wreckage Dark matter Won’t tell Upper hand Waiting for Stevie Running Something special Got to give Setting sun