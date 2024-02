Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (17/2)

Sofrer e fazer sofre

Data estelar: Vênus e Plutão em conjunção

Ao que tudo indica, o Universo é uma esfera cujo centro está em todas as partes e sua circunferência em nenhuma, e em toda esfera, se você caminha em linha reta, em algum momento da eternidade você voltará ao mesmo lugar de partida, pelo outro lado.

Teoricamente, o mesmo aconteceria ao mergulhar em nossas sombras, de tanto ir ao encontro delas, um dia, na eternidade do tempo, encontramos a luz também, porque voltamos a nós mesmos pelo outro lado.

Essa mania humana de buscar longe o que está muito próximo foi enunciada por Pitágoras, mas parece que as visões e realização de que não precisamos sofrer para compreender nosso propósito demora muito para ser absorvida, nosso apego ao drama e ao sofrimento ainda nos serve de justificativa para continuarmos sofrendo e fazendo sofrer.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ainda que as pessoas não se entendam entre si, mesmo assim terão de compartilhar o caminho, e por isso é inevitável que elas terão também de encontrar uma forma de se tolerarem mutuamente, e se tratarem com respeito.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Nesta parte do caminho, é importante manter o senso de proporção, porque assim você evitará exagerar nas iniciativas que tomar agora, diante do que acontece. Anda todo mundo dramático demais, e isso não é muito bom.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Para você abraçar o futuro que neste momento sua alma percebe, será necessário executar alguns movimentos radicais de mudança, porque você não vai poder ingressar ao futuro carregando fardos desnecessários do passado.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Os conhecidos nem sempre são tão conhecidos assim, e de tempos em tempos, como agora, ocorrem várias coincidências que levam a, espontaneamente, você observar comportamentos que antes pareciam inimagináveis.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A confiança é boa, mas precisa ser brandida com cuidado e, principalmente, depositada em pessoas que tenham sido testadas de alguma forma por você. Dar confiança a quem não a merece é o mesmo que pedir uma traição.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Tantas coisas diferentes poderiam ser feitas com o que acontece agora, mas é preciso ter foco e se ater exclusivamente àquelas sobre as quais você tenha relativo domínio, para poder produzir algo interessante. Em frente.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

No fundo, você consegue reconhecer que, desejando, pode fazer o que quiser, independentemente das consequências. Não se trata de testar o alcance do seu poder, isso seria perda de tempo, se trata de acertar na tecla.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Para aproveitar os ventos das mudanças, é necessário você aprofundar as rupturas com o passado, porque nenhum tempo passado foi melhor que o futuro almejado, e além disso, porque é assim que as coisas são.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há coisas que, apesar de polêmicas, ainda assim precisam ser tratadas, mesmo que num primeiro instante pareçam trazer problemas maiores dos que se tentava solucionar. É hora de todo mundo pensar melhor sobre a vida.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

De muitas formas, o medo oculta nossas forças, para que continuemos levando uma vida ordinária e medíocre enquanto, no fundo, poderíamos ser todos heróis e heroínas do Universo. O que você prefere ser?



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Para que seria necessário você se conformar com o que existe e deixar de procurar qualquer coisa que o seja? Isso seria como morrer em vida, porque enquanto você existir, haverá também desejos que pressionarão.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

É importante questionar, fundamental até, em primeiro lugar porque nossa humanidade é capacitada a questionar, e em segundo lugar porque, na melhor das hipóteses, o questionamento estimula o discernimento.