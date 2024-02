Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (18/2)

O verbo

Data estelar: Lua cresce em Gêmeos

O princípio é o Verbo, e tudo existe enquanto a palavra seja entoada e sustentada, porque quando o silêncio se fizer, a existência do Infinito se reabsorverá em si mesma e o Nada indizível ocupará o que agora se apresenta a nós como o formidável Universo.



E assim transitamos todos por entre o Nada e a Eternidade, levitando no Infinito, mas nos confortando na ignorância desse, porque se soubéssemos o tempo inteiro de nossa condição, tudo que nos parece valioso deixaria de ter importância, mas isso é algo que resistimos a fazer, preferimos nos apegar ao que é pequeno em vez de nos lançar ao enorme.

Enquanto isso, o Verbo ressoa imanente em nossos corações, e quem se atrever a fazer contato conhece a onipresença, onisciência e onipotência, a Divindade que é três, mas é Una.































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As pessoas fofocam porque se convencem de que sabem mais a respeito de alguém do que a própria pessoa em questão saberia ao seu próprio respeito. É uma ignorância que se traveste de conhecimento. Perda de tempo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Às vezes é tudo uma questão de pura sorte, ou seu contrário, e nada além disso, porque nem sempre tudo há de ter significado ou se conectar com algo maior. Procure manter as coisas dentro das devidas proporções.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Acelere o processo de substituir pontos de vista ultrapassados por aqueles que sua alma já percebeu e comprovou existencialmente. É preciso dar lugar ao novo em sua mente, coração e na vida cotidiana também.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Tudo que você fica sabendo nesta parte do caminho afeta profundamente seu conceito a respeito de muitas pessoas, as quais, mesmo que façam parte de sua vida há muito tempo, ainda assim eram ilustres desconhecidas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A boa vontade de estender a mão a alguém há de ser temperada com a cautela necessária, diante do cenário atual do mundo, no qual a confiança não é a moeda corrente dos relacionamentos, mas algo a ser explorado.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Encontre um lugar em que sua alma possa se sentir segura e confortável, e tome distância de todas as pessoas que eventualmente possam oprimir você, de qualquer maneira, emocional, mental ou fisicamente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Acertar na tecla é a questão, esse deveria ser o foco exclusivo de sua alma neste momento. Você tem a postura, o poder e a capacidade de desejar o que viria a acontecer, mas precisa saber se essa é a tecla certa.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Há uma hora em que não adianta mais tentar forçar as coisas para que se ajustem aos seus desejos, mas você se adaptar às circunstâncias com a maior docilidade possível até recuperar suas forças habituais.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Toque nos temas delicados, mas espere reações desproporcionais, que farão com que o esclarecimento buscado pareça desaparecer, e que o tiro sai pela culatra. Ainda assim, toque nos assuntos delicados.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Você não precisa cavar muito fundo para encontrar a verdade, ela é evidente, porém, passa despercebida porque a melhor forma de ocultar a verdade é a tornar evidente até parecer óbvia demais para ser verdade.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Não saber qual seria a melhor forma de agir não há de servir de pretexto para se conter e nada fazer. É melhor agir de forma estabanada e errática do que reprimir a necessária ação que este momento pede. Em frente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Ninguém nasce com o discernimento desenvolvido, todas as pessoas se veem obrigadas a desenvolver essa importante função mental diante das ambiguidades com que precisam lidar ao longo da experiência de construir o destino.