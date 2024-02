O capítulo desta sexta-feira (16/2) da novela Renascer apresentou um novo personagem: o pastor Lívio, interpretado por Breno da Matta. Na trama, o pastor discutiu com o protagonista, José Inocêncio (Marcos Palmeira), sobre a importância da reforma agrária no Brasil.



"Reforma agrária não é só sobre distribuição de terra. É também sobre soberania alimentar. Sobre combater desigualdades. Sobre dar liberdade pra esse povo decidir sobre seu próprio destino", declarou o personagem Lívio.

Ao ouvir o discurso, José Inocêncio responde que os trabalhadores da região tem liberdade e que não são explorados. Quando o protagonista deixa a cena, o Padre Santo (Chico Diaz) recrimina Lívio por ter tocado no assunto: "Eu lhe falei para não tratar de assunto político e você vai falar de reforma agrária?"

A cena logo virou destaque nas redes sociais. Os nomes dos personagens ficaram entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter.

No Google, o termo "Reforma Agrária" bateu o topo das pesquisas da plataforma às 21h40.

Veja algumas reações dos internautas:

Padre Santo, José Inocêncio e Pastor Lívio discutindo sobre posse de terras e reforma agrária. Esse tipo de cena é uma marca das novelas do Benedito, que gostava muito de discutir as questões de base do Brasil. Bom que o Luperi retome esse aspecto do estilo do avô #Renascer pic.twitter.com/YpZUXMcevW — mário fofoca (@luansabino20) February 17, 2024

um pastor defendendo reforma agrária só poderia ser novela mesmo kkkkkkk https://t.co/QpxJqw6KNQ — ???????????????? ???? (@chpeudepalha) February 17, 2024

José Inocêncio, com o casamento atrasado, parando pra ter um longo debate sobre reforma agrária, religião, agronomia e ecologia em Renascer. Claro, pagando de Agro progressista.



Fechou com Darwin. — Vulgo Mangaba (@mangaba_gabriel) February 17, 2024

“Reforma agrária não é só sobre distribuição de terra. É também sobre soberania alimentar. Sobre combater desigualdades. Sobre dar liberdade pra esse povo decidir sobre seu próprio destino”



Pastor Lívio chegando com o pé na porta. Adoramos ???? #Renascer pic.twitter.com/R7ZC36pDOc — Jeff Nascimento (@jnascim) February 17, 2024

O pastor tá deixando Zé Inocêncio sem resposta já #renascer pic.twitter.com/Te9PtU5GzP — ana (@hepburnbelucci) February 17, 2024

Entenda mais sobre o personagem Lívio

Originalmente exibida em 1993, o remake de Renascer, novela das 21h da Globo, inova ao unir um padre e um pastor. Com uma vida dedicada à vocação religiosa, o Pastor Lívio (Breno da Matta) cresceu em um lar evangélico batista e desde muito cedo percorre o caminho da fé dentro da Igreja, até que seus questionamentos falam mais alto e o levam para as estradas em busca de Deus. Nessa via-sacra, os seus caminhos e os de Padre Santo (Chico Diaz) se cruzam.

Na obra original de Benedito Ruy Barbosa, Lívio e Santo são sacerdotes católicos. Agora, a atualização feita por Bruno Luperi — neto do criador — embarca na diversidade e abraça também o público evangélico. Na novela exibida em 1993, o então padre Lívio entra em conflito ao se apaixonar por uma mulher. Agora, como pastor, sem o celibato, a dinâmica será outra, aprofundando um triângulo amoroso que envolve Joaninha (Alice Carvalho) e o marido dela, Tião Galinha (Irandhir Santos).

Para o intérprete, Breno da Matta, a polêmica do personagem era forte em 93 e ficou maior em 2024. "Não foi somente a denominação religiosa, mas a origem do Lívio também mudou. Antes, ele chegava para ajudar o padre em uma história que ele já conhecia. Mas agora, as razões e o disparador vêm de forma diferente. A nova roupagem vem pela importância dos protestantes no Brasil, que existiam na época, mas não eram tão visados. O Lívio traz discussões pertinentes para a sociedade de 2024 que em 1993 não eram aprofundadas, não tinha essa lupa", afirmou o ator à reportagem.

Breno destaca que o público pode esperar uma caricatura grotesca do que o evangélico hoje se tornou para algumas coisas, mas ressalta que buscou referência em pessoas reais da religião, como amigos. "Precisamos mostrar o que é a verdadeira fé independentemente da crença e da doutrina. Religiões são feitas pelos seres humanos, e esses seres humanos podem fazer o mal em qualquer local. Essas figuras de cunho espiritual vêm para falar sobre isso. Essa dicotomia é rica na diversidade de misticismo e esse é o Brasil profundo", defendeu.

Em Renascer, o pastor terá uma importante função para a personagem Dona Patroa (Camila Morgado). Ela é uma mulher evangélica ferrenha, casada com o fazendeiro machista Egídio (Vladimir Brichta) e, por meio de Lívio, abordará questões sobre o papel da mulher na família e na sociedade. "A história de submissão e silenciamento da Dona Patroa não foi uma discussão na trama original porque não era uma questão em 93. Mas agora ela vai ser mostrada e deve incomodar, sim, porque mostra uma verdade e isso está sendo bem construído. Lívio tem esse lugar de trazer reflexões e discussões", adiantou.