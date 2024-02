BBB 24: Raquele coloca três participantes "na mira do líder"; saiba quem são

A líder Raquele teve que colocou três participantes "na mira", na noite desta sexta-feira (16/2), no Big Brother Brasil. A capixaba escolheu Alane, Matteus e Deniziane.

No domingo (18), ela terá que escolher um dos três nomes para indicar ao paredão. No sábado (17), será disputada a Prova do Anjo que dará imunidade ao vencedor. O anjo também poderá indicar uma pessoa ao paredão. No domingo (18), a formação do paredão terá os dois mais votados pela casa e o indicado pelo anjo disputando a Prova Bate e Volta — apenas um se salva da berlinda.

Líder já havia definido alvos

Na madrugada de quinta-feira, a Raquele usou a central do líder e descobriu que já recebeu 18 votos ao todo, dos participantes Alane, Deniziane, Marcus Vinicius, MC Bin Laden, Nizam e Pizane. "Três já saíram, disse Raquele ao ver os nomes. "É, gatinha. Você ainda tem três aí para eliminar. Três Deus já fez a justiça", afirmou Rodriguinho.

A sister ficou surpresa especialmente com a aparição do MC na lista, já que ele afirmou ter votado nela apenas uma vez. "Mentiroso, para estar ali é mentiroso", disparou Fernanda ao ver o telão. "Mentiu, porque senão era para eu estar ali também", concordou Rodriguinho, que votou na sister na formação do quarto paredão.