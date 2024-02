Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (19/2)

Ser alguém

Data estelar: Sol ingressa em Peixes

Houve um tempo, na Roma antiga, em que os meses de janeiro e fevereiro não existiam, o calendário fiscal reconhecia apenas 10 meses, de março a dezembro, e essa identidade se mantém até os dias de hoje através dos nomes dos meses. Dezembro, por exemplo, que é para nós o décimo segundo mês, na verdade faz alusão ao número dez.

Identidade mantida nos nomes, de alguma forma o ânimo também acompanha os nomes, e já se pode pressentir o início do tempo produtivo, o fim do descanso, do dolce far niente, e o reinício da eterna luta para acomodar nossos sonhos na realidade concreta, sempre muito mais estreita que o mundo onírico, o restringindo e oprimindo, e que nos condena a ter de trabalhar de sol a sol, com o suor de nossos corpos físicos, emocionais e mentais para, no fim, ganhar o status de “ser alguém”.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É tanto sentimento acontecendo ao mesmo tempo que a alma não consegue decifrar tudo e se sente atordoada em vários momentos. Não importa, porque sentir, mesmo que de forma caótica, é também uma forma de viver.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Os problemas entre as pessoas não são necessariamente produzidos pelas características individuais, mas porque muitas vezes, sem elas perceber, atuam representando correntes sociológicas maiores do que elas.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Seria melhor que, dessa vez, você não esperasse demais para agir, mas que, apesar das clássicas incertezas e dúvidas, você se atrevesse a tentar, porque qualquer tentativa concreta significará um avanço.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Agora é um bom momento para reunir algumas pessoas com as quais sua alma se sinta bem e à vontade para comunicar pensamentos, compartilhar ideias sobre o futuro, sem críticas, mas com vontade de amadurecer.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Em muitos casos, a alma sente mais do que é capaz de digerir ou decifrar, e ao não saber o que fazer com os sentimentos que não consegue decifrar, logo se cansa e desanima, como se uma densidade pesasse sobre suas costas.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ajustar as contas nos relacionamentos não é necessariamente brigar ou discutir, é possível colocar sobre a mesa as demandas, mas sabendo que ao fazer isso você vai precisar se dispor a fazer concessões também.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As potencialidades encerradas neste momento são magníficas, prometem um futuro desejável. Porém, são potencialidades, no estado atual em que se encontram são apenas promessas, tenha isso em mente ao fazer suas escolhas.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Melhor sair da teoria e começar a praticar, porque só assim dará para ver o que se pode ou não fazer. Muitas discussões estéreis se alongam pela razão de não haver nada nelas que se assemelhe à realidade prática.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A alma pede mudanças significativas nos relacionamentos que lhe servem de referência, mas não pode ficar esperando que essas coisas aconteçam por si sós, há de tomar todas as iniciativas pertinentes nesse sentido.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É bom começar a conversar o que paira no ar nos relacionamentos, mas não se trata de colocar tudo em questão, apenas expressar as ideias que possam, eventualmente, melhorar a aproximação e o conforto.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Parece estar tudo certo, mas é bom verificar as certezas, porque andam durando pouco, o mundo está de ponta-cabeça, e isso significa que por mais que você se esforce para manter tudo sob domínio, o descontrole acontece.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Evite continuar no convencimento de sua vida ser o produto do que lhe acontece, porque você está no justo momento em que, se colocar a força de vontade em prática, será você o que fará a vida acontecer. O que vai ser?