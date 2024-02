Renascer: Marcello Melo Jr. fala sobre papel: "As pessoas não estão gostando'

Divulgação/Globo Marcello Melo Jr

Marcello Melo Jr., ator, comentou sobre José Bento, o vilão de ‘Renascer‘, e um dos filhos de José Inocêncio, papel de Marcos Palmeira.

‘As pessoas não estão gostando dele’

Apesar de ter aparecido recentemente na trama rural, os telespectadores já pegaram ranço do seu personagem. "As pessoas não estão gostando dele, estou no caminho certo. Ele se aproveita de todo mundo, vai trazer movimento na vida de todos. A linguagem da novela é o cinema, é um desafio novo. Me sinto muito realizado por estar nesse projeto", comentou.

O ator também comentou sobre o sucesso do remake de Bruno Luperi. "A novela é muito bonita e foi muito bem-aceita. Meu personagem estreou recentemente, ainda temos muita coisa para contar. Estamos felizes com o resultado que estamos tendo", disparou.

Renascer não anda fazendo feio na audiência, mas os telespectadores reclamam que a trama perdeu o fôlego no início da primeira fase.