BBB 24: Fernanda detalha briga com Pitel: ‘Uma gritaria na academia’

Reprodução/ Globo Fernanda

Fernanda, em conversa com Michel, Giovanna e Raquele no Quarto do líder, um pouco antes da festa nesta sexta-feira (16), relatou, em detalhes, a briga que teve com Pitel.

Mais cedo, as aliadas do Quarto Gnomo se desentenderam e a confeiteira acabou soltando falas infelizes na discussão.

"E hoje ainda teve uma discussão. Sabe aquelas brincadeiras com fundo de verdade? Ela começou a se estressar e eu comecei a me estressar e hoje eu realmente dormi muito mal. Hoje não é meu dia", começou ela.

‘Uma gritaria na academia’

"Virou um estresse, uma gritaria na academia. Aí o Rodrigo: ‘Vocês parem de brigar, não sei o que’, aí ficou um clima chato depois disso. Aí os dois ficaram juntos, tipo, fofocando, provavelmente falando sobre isso", concluiu. No ao vivo, ficou nítido o climão instalado entre as sisters.