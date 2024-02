Primeira escola de samba feminina do Brasil desfila neste sábado (17/2)

Há 10 anos buscando potencializar por meio da arte o papel feminino no carnaval, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Turma da Paz de Madureira (TPM) desfila, neste sábado (17/2), na via Intendente Magalhães. Com o enredo "Lugar de mulher é onde ela quiser", desfilado pela Império Serrano em 2020, a escola estreia na série bronze do carnaval ressaltando a força de mulheres que fizeram parte da história do país, como Dandara dos Palmares e Tereza de Benguela.

A apresentação, apoiada pela Vult, do Grupo Boticário, pode ser acompanhada pelas redes oficiais da marca e deve acontecer por volta das 23h. A TPM, que tem sede na estrada do Portela com a rua Pirapora, referência histórica da capital do Rio, é formada por mais de 600 mulheres. Com exceção de uma figura masculina, o mestre-sala, por regra da Superliga, a agremiação celebra o talento e a competência femininas.

Movidas pelo sonho de desfilar na Sapucaí, as integrantes destacam as dificuldades de manter a escola devido ao preconceito de gênero. “Sofremos preconceitos e perseguições, e temos dificuldade de ocupar nossos espaços, pois o 'não’ sempre chega primeiro. Um exemplo disso, é que quando homens veem mulheres tocando instrumentos mais pesados, olham torto ou questionam o seu gênero”, relata a fundadora e presidente da TPM, Bárbara Rigaud. “É uma luta cansativa e dolorosa, mas iremos vencer!”,

Além de investir em novos instrumentos e apoiar na criação de fantasias e alegorias, a Vult também produziu um filme sobre a agremiação, que foi exibido na última segunda-feira (12/2) durante os desfiles das escolas do Grupo Especial do RJ e está disponível nas redes sociais.



A produção das figuras de destaque da TPM também é assinada por mulheres. As participantes do programa 220 Vults, que capacita pessoas para atuar no ramo da beleza, participam da montagem das integrantes.