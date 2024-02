Band monta estratégia para voltar a produzir novelas inéditas após 16 anos

A Band pretende colocar em prática alguns objetivos traçados para 2024. A emissora, que atualmente vive uma boa fase em audiência, e disputa o terceiro lugar com frequência no Ibope da Grande São Paulo, não abandonou a ideia de exibir novelas em sua programação.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal R7, a rede paulista reforçou seus planos de retomar a transmissão de folhetins no horário nobre – a faixa em questão foi interrompida no ano passado, após o término de Valor da Vida (2018), da emissora portuguesa TVI.

A preferência do alto escalão da Band, inclusive, é até mesmo de produzir uma obra inédita, com estudos de emplacarem trabalhos com uma produtora que se encarregue do desenvolvimento da possível trama.

Em tempo, a última novela inédita produzida pela Band foi Água na Boca, transmitida entre maio e dezembro de 2008. De autoria de Marcos Lazarini, o enredo foi protagonizado por Rosanne Mulholland e Caetano O’Maihlan, e obteve médias baixíssimas em audiência à época.

