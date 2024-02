Prime Video anuncia data de estreia da série documental de j-hope do BTS

O Prime Video anunciou nesta segunda-feira (19/2) que a série documental Hope on the street, do cantor j-hope do BTS e produzida pela HYBE, estará disponível no Prime Video em mais de 240 países e territórios em todo o mundo a partir do dia 28 de março. A série de seis episódios destaca a história e o amor de j-hope pela dança.

O artista é membro de um dos maiores grupos pop do século 21, o BTS. Hope on the street acompanha a nova jornada de j-hope em seu 12º ano desde a estreia do grupo, retornando às raízes de dançarino. Ao lado do ex-instrutor Boogaloo Kin, ele explora as ruas de Osaka, Seul, Paris, Nova York e Gwangju, encontrando dançarinos de rua inspiradores ao longo do caminho. O documentário também contará com músicas do álbum especial de j-hope, Hope on the street vol.1.

Hope on the street se juntará ao catálogo do Prime Video, que inclui outras produções coreanas e séries globais originais Amazon aclamadas pela crítica, como O senhor dos anéis: os anéis de poder, A roda do tempo, Jack Ryan de Tom Clancy, Good omens e The boys; além de filmes como o vencedor do Oscar The sound of metal, Um príncipe em Nova York 2, Sem remorso e A guerra do amanhã.