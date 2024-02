Prime Video anuncia a segunda temporada de ‘Cangaço novo’

O Prime Video anunciou nesta segunda-feira (19/2) a segunda temporada de Cangaço novo. Estrelada por Allan Souza Lima, Alice Carvalho e Thainá Duarte, a série original Amazon que conectou espectadores de todo o mundo com o “faroeste brasileiro” é produzida pela O2 Filmes. A segunda temporada da série criada por Mariana Bardan e Eduardo Melo mostrará a trajetória dos irmãos Vaqueiro após a tragédia ocorrida no final da primeira temporada.

Considerada pela crítica especializada como uma das melhores séries de 2023, Cangaço novo fez história ao ser a primeira série a integrar o Festival Internacional de Cinema de Gramado, onde apenas filmes participam. Alice Carvalho ganhou o prêmio APCA 2023 (Associação Paulista de Críticos de Artes) de Atriz Revelação por sua atuação na produção, que também foi indicada na categoria de Melhor Série de Drama. O seriado foi nomeada, ainda, em seis categorias do Prêmio Platino Ibero-Americano de Cinema 2024.

A segunda temporada de Cangaço novo se juntará ao catálogo do Prime Video, que inclui outras produções originais da plataforma, como Tom Clancy's Jack Ryan, Good omens, The boys, Homecoming e The marvelous Mrs. Maisel.