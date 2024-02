Caroline Polachek relança álbum com faixas extras e conteúdo bônus

A cantora e compositora Caroline Polachek, conhecida por escrever sdp interlude de Travis Scott, e No Angel de Beyoncé, lança o disco Desire, I Want to Turn Into You: Everasking Edition uma edição nova em comemoração do aniversário de um ano do álbum original, Desire, I Want to Turn Into You. A cantora, hoje é vista como uma das principais figuras da música alternativa, apresenta ao público novas faixas e material bônus que não entraram no aclamado trabalho de 2023.

O álbum Desire, I Want to Turn Into You: Everasking Edition conta com 19 tracks, sete a mais do que a versão lançada no ano passado. O novo disco já está disponível em todas as principais plataformas streaming de música.

Um destaque do lançamento é o encontro de fenômenos do pop alternativo, Desire, I Want to Turn Into You tem colaboração de Weyes Blood na faixa Butterfly Nete um cover de Spring Is Coming With a Strawberry in the Mouth, do Operating Theatre.

Polachek tem a habilidade de mesclar diversos gêneros em uma só música. Desire, I Want to Turn Into You, não só ganhou aclamação do público e crítica, também foi indicado ao Grammy (na categoria Melhor Produção) e ao BRIT Awards (categoria Artista Solo Internacional). A artista solidificou sua carreira com a apresentação do seu single Dang no programa The Late Show with Stephen Colbert em outubro. Desde de então Caroline marcou presença em músicas de diversos artistas como Charli XCX e Grimes.