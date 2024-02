A madrugada desta terça (20/2) também foi recheada de atritos envolvendo Fernanda, que se desentendeu com Beatriz e Leidy Elin - (crédito: Divulgação/TV Globo) Agência Estado Agência Estado E-mail

Os ânimos e o psicológico dos brothers do Big Brother Brasil 24 ficaram abalados após o Sincerão na noite desta segunda-feira (19/2). Na dinâmica, os participantes tinham de escolher cartas de familiares de colegas para triturar. Quem não tivesse sido escolhido, poderia ler o texto e ficar com a lembrança até o final do programa.

O jogo mexeu com o elenco e Rodriguinho e MC Bin Laden ameaçaram desistir do programa. Bin Laden ainda protagonizou uma briga acalorada com Michel. A madrugada desta terça (20/2) também foi recheada de atritos envolvendo Fernanda, que se desentendeu com Beatriz e Leidy Elin.

Veja o resumo da madrugada do BBB 24:

Sincerão mexeu com o psicológico dos brothers

A dinâmica do Sincerão impactou - e muito - o psicológico dos brothers na casa. A líder Raquele, o anjo Michel e os emparedados Deniziane, Fernanda e Matteus tiveram de escolher cartas de familiares de outros participantes para triturá-las. Quem não fosse escolhido, poderia guardar o presente até o final do reality.

Raquele deu início ao jogo e escolheu as cartas de Alane e Rodriguinho. Michel optou por MC Bin Laden e Beatriz, enquanto Deniziane triturou os textos de Giovanna e Isabelle. Já Fernanda escolheu Lucas Henrique e Leidy Elin. Por fim, Matteus mirou em Pitel e Yasmin.

Rodriguinho ameaça desistir

Ter a carta triturada mexeu muito com Rodriguinho, que chorou ao lado de Pitel. Diversas vezes, o cantor expressou desejo de desistir do programa, mas foi advertido pela amiga e também por Wanessa Camargo. "Eu vou embora. Eu não vim aqui passar por isso", declarou.

Fernanda x Leidy Elin

Leidy Elin ficou incomodada com a justificativa de Fernanda após a sister escolher triturar sua carta. "Em nenhum momento eu fiz um 'movimento' para colocar a Fernanda no Paredão, porque eu falava que eu não votava na Fernanda para ninguém falar que eu estou comprando barulho dos outros", disse.

Fernanda x Beatriz

Beatriz não gostou de algumas falas de Fernanda sobre ela e voltou a repetir o discurso de que alguns participantes da casa se incomodam com a sua alegria. "Volto a falar: tem um botão na sala, pode apertar. Eu vou fazer propaganda, vou falar das marcas, vou dançar, vou bater cabelo, que é o meu jeito. Se você se incomoda com a minha alegria, o problema está em você", afirmou.

MC Bin Laden x Michel

Os ânimos ficaram exaltados entre MC Bin Laden e Michel. O cantor foi acusado de ter entregado uma suposta "movimentação" na casa para colocar Marcus, eliminado da semana passada, no Paredão. Ele se irritou quando Michel entrou na conversa e começou a chamar o brother de "fraude" e "mentiroso".

MC Bin Laden pede para ir ao Paredão

Após a briga com Michel, MC Bin Laden expressou um sentimento de estar "no limite" e pediu para alguns brothers, caso eles vençam a próxima Prova do Líder, que o coloquem no Paredão. Ele comentou estar com vontade de deixar o programa, mas negou que vá apertar o botão da desistência.

"Eu prefiro 'meter o pé', sair fora (sic). Não vou apertar o botão, prometi isso", disse. "Isso tudo aqui é da hora, é legal, é fantástico, é um sonho, mas eu vou prezar pela minha saúde mental."