O próximo paredão do BBB 24 está sendo muito comentado nas redes sociais. Isso porque há uma forte movimentação na votação que pode ocasionar na surpresa do público com o eliminado entre Deniziane, Fernanda e Matteus na terça-feira (20/2).

Apesar de conter Matteus e Deniziane na berlinda, que formaram um casal até poucos dias atrás, a torcida dos dois juntos não parece fazer uma maioria esmagadora, segundo enquetes, e as porcentagens vem sofrendo alterações ao longo do dia.

A enquete realizada pelo portal UOL, que conta com mais de 258 mil votos, apontou a eliminação de Fernanda com 72,21% dos votos, com uma maior folga.

Até a noite desta segunda-feira (19), Deniziane ocupava a segunda posição com 22,84% e Matteus com 4,95%.

Outra enquete comentada nas redes sociais é o do Votalhada, que faz média de várias enquetes feitas em diversos perfis.

Na parcial divulgada às 21h desta segunda, Fernanda também estava sendo eliminada, mas com uma margem menor do que a enquete do UOL. A confeiteira contava com 56,11% dos votos para ser eliminada, enquanto Deniziane tinha 40,42% e Matteus 3,46%.

Vale lembrar que ambas as enquete alertam que as pesquisas não possuem caráter científica ou qualquer influência sobre o resultado do programa.