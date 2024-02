Sabrina Sato abre o jogo sobre fama de "pegadora" e recaídas com ex

Sabrina Sato abriu o jogo sobre como lida com os relacionamentos amorosos. A apresentadora, que nos últimos dias assumiu seu romance com o ator Nicolas Prattes, afirmou que é do time que prefere qualidade e não quantidade.

Em entrevista ao canal da Blogueirinha, no YouTube, a japa mais querida do Brasil foi questionada se costuma levar pessoas para ter encontros amorosos em sua casa, e ela afastou a fama de ‘pegadora’.

"Na verdade, eu não tenho muito tempo, trabalho muito, vida muito agitada, vivo viajando, vida muito corrida, e eu sou de poucos e bons. Eu prefiro qualidade, não quantidade. Nunca gostei de quantidade", declarou Sabrina Sato, que afirmou não ter o hábito de ter recaída com seus ex-namorados.

"Não repito. Eu tenho preguiça. Porque eu tenho muita energia, mas eu gosto de gastar com coisas novas. Não pego ex, para mim ex vira amigo", disse a apresentadora.

