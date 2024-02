Ex-BBB gasta valor de segundo lugar do reality em curso de inteligência

Jake Leal, que ficou conhecida após ter participado da da 12ª temporada do Big Brother Brasil, revelou que desembolsou mais de R$ 200 mil reais em cursos de coach e inteligência emocional. O valor, por sua vez, é um pouco maior do que o conquistado pelo segundo colocado no reality show da Globo – R$ 150 mil -, no qual ela foi a segunda eliminada de sua edição.

Em entrevista ao jornal Extra, a influenciadora deu detalhes do investimento. "Investir em autoconhecimento é viciante. Nos últimos meses, dediquei uma média de R$ 200 mil reais em meu desenvolvimento profissional e emocional. Todo investimento foi essencial para me tornar a pessoa da qual me orgulho cada dia mais", disse.

A ex-BBB, por sua vez, afirmou ter encontrado um propósito em sua vida após ter passado uma temporada de três meses pela Europa, e participou de um treinamento de inteligência emocional, em Joinville.

"Foi transformador para a minha vida, mudou a minha mente, mudou o meu modo de me enxergar, eu passei a conhecer o verdadeiro EU, consegui ativar a minha identidade, que eu tinha muita dificuldade", disse Jake Leal, que também está fazendo uma série de cursos, para formação em coach, palestrante e oratória.

"Tem sido dias incríveis para mim, dias de muito estudo, de muita concentração, de muito foco, de mergulhar em mim, de entender o meu propósito de vida aqui na terra e de como que eu posso contribuir para as pessoas ao meu redor", contou a ex-BBB.

Ex-BBB Jake Leal (Foto: Reprodução/Globo – Instagram)

O post Ex-BBB gasta valor do prêmio de segundo lugar do reality em curso de inteligência foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.