Norman Reedus afirma que 'Death Standing 2' terá mais momentos de ação

Protagonista de Death Stranding, Norman Reedus assegurou aos fãs de que a sequência não será um walking simulator (simulador de caminhada) e conterá mais ação e violência. O ator interpreta o personagem Sam Porter Bridges na saga de Hideo Kojima,



Assim que o primeiro Death Stranding saiu, a maior crítica em cima do jogo era que a única coisa que você fazia dentro do mundo de Kojima era andar. Sendo chamado de simulador de delivery e caminhada.



No mais novo programa da Kojima Productions, o HideoTube, Norman Reedus falou um pouco sobre seu papel e o trailer que recentemente foi lançado do jogo. Ele também confirmou que a sequência será mais violenta em relação ao primeiro jogo.



“É um mundo vasto e complicado, que as peças são devagar (de entender), mesmo para mim que estou no jogo fazendo minhas falas”, disse Norman sobre o trailer.

“Eu gosto dos cães robôs latindo, esses são legais. E também gosto das armas, a história do Higgs trazer as armas e distribuí-las pelo mundo no trailer. Eu sei o que isso significa agora, e sei onde essa história vai parar, que é uma história muito louca. Mas é, eu senti que o primeiro jogo tinha uma coisa muito passiva, algo bem aberto e calmo, e eu sinto que esse tem mais violência nele”, fechou o ator no trecho exibido no programa, confirmando mais ação para a sequência.

Death Stranding 2: On The Beach chega em algum momento de 2025, exclusivamente para o PlayStation 5.