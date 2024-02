Wolverine: vazam dois trailers do jogo da Marvel

A Insomniac Games sofreu um novo vazamento na segunda-feira (19/2): dois trailers do jogo Marvel’s Wolverine foram compartilhados na internet.



O primeiro trecho mostra uma caçada do mutante a inimigos armados em uma floresta, depois uma briga de bar com vários ninjas. Além disso, o trecho mostra as finalizações violentas que o personagem vai fazer durante a gameplay. A prévia se encerra com um vislumbre do uniforme do carcaju.



Veja:

O segundo é uma cena onde Logan chega a um bar e conversa com a personagem misteriosa Tiger, questionando ela sobre o paradeiro da Mística. Uma cinemática que aparenta rodar no mesmo motor gráfico que Marvel’s Spider-Man 2.



Assista:

A Insomnaic ainda não se pronunciou sobre os novos vazamentos do jogo, mas se espera agora o lançamento oficial do material de Marvel’s Wolverine. Lembrando que no final de 2023, outras informações da empresa já tinham sido vazadas, como um jogo do aranhaverso, e uma possível DLC do Venom para Marvel’s Spider-Man 2.



Marvel’s Wolverine ainda não tem uma janela de lançamento, mas deve chegar exclusivamente para o PlayStation 5.