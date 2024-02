Premiado em Cannes 2023, ‘Folhas de outono’ chega às plataformas digitais

Folhas de outono, vencedor do prêmio do júri em Cannes 2023 e eleito pela Federação Internacional de Críticos de Cinema (FIPRESCI) como o filme do ano, está disponível nas principais plataformas digitais de aluguel do país (mais detalhes abaixo). Em parceria com a Mubi, o filme tem distribuição no Brasil da O2 Play, da O2 Filmes.

Selecionado pela Finlândia para concorrer ao Oscar de melhor filme internacional, Folhas de outono conta a história de Ansa (Alma Pöysti) e Holappa (Jussi Vatanen), duas almas solitárias cujo encontro casual em um bar de karaokê de Helsinque, capital do país europeu, enfrenta vários obstáculos. De contatos perdidos a endereços errados, alcoolismo e um charmoso cachorro de rua, o caminho da dupla para a felicidade é tão agridoce quanto delicioso.

Filmada com o estilo tipicamente lúdico e idiossincrático do diretor Aki Kaurismäki (O porto, O outro lado da esperança) e seu senso de humor inexpressivo, essa terna tragicomédia romântica é ao mesmo tempo um tributo amoroso aos contemporâneos favoritos do cineasta e um lembrete oportuno da potência da experiência de ir ao cinema. O filme, que alcançou a marca de 12 semanas nos cinemas, segue em cartaz em cidades selecionadas.

Serviço

Folhas de outono, disponível nas seguintes plataformas digitais: iTunes (Apple), Google Play/Youtube Filmes, Vivo Play e Claro TV+. Os preços do aluguel digital devem ser consultados nos serviços de streaming.