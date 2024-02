A produtora de filmes A24 divulgou nesta terça-feira (20/2) o trailer inédito de Guerra civil, filme protagonizado por Wagner Moura e Kirsten Dunst e dirigido por Alex Garland (Ex machina). Os protagonistas foram confirmados em janeiro de 2023, e até então as informações sobre o longa estavam sendo mantidas em sigilo. O filme está previsto para estrear no Brasil em 18 de abril.

Guerra civil se passa em um futuro distópico em que os Estados Unidos estão em conflito: 19 estados se separaram da União, e há um embate entre as forças ocidentais do Texas e da Califórnia e o poderio militar do governo federal estadunidense.

Dunst vive uma fotojornalista que precisa navegar os perigos desta nova paisagem política dos EUA ao lado de um colega interpretado por Moura. Nick Offerman (Parks & recreation) interpreta o presidente americano, enquanto Jesse Plemons (Fargo) é um soldado que cruza o caminho dos protagonistas. Completam o elenco Cailee Spaeny (Priscilla) e Jefferson White (Yellowstone).