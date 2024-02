Filme de "Bordelands" ganha primeiras imagens e prévia de trailer

O jogo de tiro da Gearbox finalmente recebeu novas informações sobre a aguardada adaptação para os cinemas. O filme sobre Borderlands foi anunciado em 2015, quando o jogo contava apenas com três títulos lançados, desde então tem sido uma turbulenta jornada para trazer os caçadores de Pandora para as telas.

Depois de muita espera, a Lionsgate divulgou, nesta terça-feira (20/2), as primeiras imagens do longa e o pôster oficial, que já conta com os astros Kevin Hart (como Roland), Cate Blanchett (como Lilith) e Jamie Lee Curtis (como Tannis).



Além disso, durante o IGN Fest, foi revelado uma prévia curta, chamando atenção para o trailer, que deve chegar nessa quarta-feira (21). Borderlands dever chegar em 8 de agosto de 2024 aos cinemas.

Chaos loves company.



Check out this sneak peek for the new upcoming movie @BorderlandsFilm and be prepared for the full trailer dropping tomorrow - Wednesday, February 21. #BorderlandsMovie #IGNFanFest pic.twitter.com/4iB37JHP9H