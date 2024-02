BBB 24: Deniziane é eliminada em paredão acirrado com 52% dos votos

A fisioterapeuta Deniziane, 29 anos, foi a eliminada da semana na casa do Big brother Brasil 24. A mineira perdeu a disputa com 52,2% dos votos em um paredão com Matteus e com Fernanda

Na disputa, Fernanda obteve 47,16% e Matteus sobrou no paredão com 0,82%.

No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre o paredão ser formado por duas pessoas aliadas — que já formaram um casal — contra um "inimigo" e ponderou sobre se isso seria bom ou não.

O apresentador também falou sobre como avaliar quem é forte dentro da casa e como a análise pode ser diferente do lado de fora.

Deniziane é eliminada com 52,02% da média dos votos. Fernanda recebeu 47,16% de votos e Matteus obteve 0,82%. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/b9poBfVgAf February 21, 2024

Vale lembrar que nesta edição os votos são divididos entre voto único e voto da torcida. Veja como ficou:

Deniziane



Média: 52,02%

Voto Único: 53,28%

Voto Torcida: 50,75%



Fernanda



Média: 47,16%

Voto Único: 45,35%

Voto Torcida: 48,98%

Matteus



Média: 0,82%

Voto Único: 1,37%

Voto Torcida: 0,27%

Relembre a formação do paredão

Na dinâmica da semana, além do líder, o anjo também tinha o poder de indicar alguém ao paredão, além de participar da votação no confessionário. A berlinda foi formada ainda pelos dois mais indicados da casa.

Deniziane foi o voto da líder Raquele, que também tinha colocado Alane e Matteus 'na mira'. Lucas, que já estava ameaçado pelo voto da casa, foi a indicação do anjo Michel. Fernanda, com 10 votos, foi a mais votada pela casa, seguida de Matteus, com três votos. A eliminação acontece na terça-feira (20/2).

Com o 'Poder Curinga', Mc Bin Laden ficou imune ao paredão. O anjo Michel também estava a salvo da formação da berlinda.