'Shadow of the Erdtree' ganha primeiro trailer e data de lançamento

A Bandai Namco revelou, nesta quarta-feira (21/2), o trailer do DLC de Elden Ring que finalmente ganhou uma prévia e uma data de lançamento.

Durante um evento especial, a empresa revelou as primeiras imagens do novo conteúdo que chega ao jogo, perto do aniversário de 2 anos de Elden Ring, que é no próximo domingo (25).

Anunciado em fevereiro de 2023, um ano depois do lançamento do RPG de mundo aberto da FromSoftware chegar aos consoles, Elden Ring: Shadow of the Erdtree finalmente ganhou seu primeiro trailer.

A expansão vai trazer novas áreas, magias, armas e chefes para o jogo, a prévia mostra muito sobre o que virá no DLC, desde movimentações adicionais a enormes inimigos que o Maculado mais uma vez terá de enfrentar.

A expansão chega em 21 de junho de 2024 e Elden Ring está disponível para PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.