Fuzuê sairá de cena no próximo dia 1º de março, e até lá, a atual novela das sete da Globo reserva grandes emoções e reviravoltas. Um desfechos mais aguardados, de Preciosa (Marina Ruy Barbosa), pretende surpreender o público.

Segundo informações do portal Notícias da TV, a grande vilã da história assinada por Gustavo Reiz teve seu desfecho reescrito de última hora, e terminará rica e a bordo de um cruzeiro com Heitor (Felipe Simas), após roubar a fortuna de Pascoal (Juliano Cazarré).

As cenas, inclusive, já foram gravadas na última semana nos Estúdios Globo, com o uso do chroma key. Antes de viajar em rota de fuga, Preciosa roubará o ursinho de Pascoal, no qual ele esconde a senha de uma conta internacional, e partirá para um cruzeiro com o marido, num final ‘feliz’.

Além disto, César (Leopoldo Pacheco) morrerá durante o roubo do tesouro tão desejado da empresa Fuzuê. A mocinha, Luna (Giovana Cordeiro) fará uma exposição com as relíquias da Dama de Ouro (Zezé Motta), e um roubo das relíquias será arquitetado pelo pai dela, que acabará morrendo.

