Adriana Calcanhotto participa de live que pretende quebrar recorde do Guinness

A cantora e compositora brasileira Adriana Calcanhotto anunciou nas redes sociais que vai participar de uma live que quer quebrar recorde do Guinness Book de “Concerto mais longo de música acústica transmitido ao vivo”.

A campanha Let her music play (Deixe a musica dela tocar, em livre tradução) contará com 24 horas de música acústica e participação apenas de mulheres e pessoas não binárias.

O projeto, encabeçado pela soprano brasileira Gabriela Di Laccio e liderado pela fundação dela DONNE - Women in Music, ocorrerá a partir das 9h da manhã da próxima quinta-feira (22/2), com transmissão no Youtube.

Adriana confirmou ainda as participações das brasileiras Analu Sampaio e Vanessa Moreno.

Onde assistir o concerto: