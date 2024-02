Soweto abre vendas de ingressos em Brasília para turnê de 30 anos do grupo

Considerado um dos shows mais aguardados do ano, o Soweto retorna às atividades como grupo e desembarca na capital para celebrar os 30 anos de carreira. A apresentação comemorativa será realizada em 17 de agosto deste ano, no Mané Garrincha. Os ingressos para a turnê do grupo já estão disponíveis para venda no site da Bilheteria digital.

Uma das grandes bandas dos anos 90, o Soweto vai se apresentar em diversas cidades pelo Brasil como São Paulo, Maceió, Recife, Juiz de Fora, Porto Alegre, Salvador, Curitiba, Manaus, Rio de Janeiro entre outras. O cantor Belo se junta novamente ao grupo para juntos oferecerem aos fãs uma nova memória aos amantes do pagode 90.

O grupo ficou conhecido pelos grandes sucessos Derê, Tempo de aprender, Búzios e tarô, Momentos e Farol das estrelas, que tem mais de 39 milhões de plays. Ao todo, os artistas contam com mais de 1,2 milhões de ouvintes mensais no Spotify.



Serviço

Turnê 30 do grupo Soweto

Em 17 de agosto, no Estádio Mané Garrincha, às 22h. Os ingressos custam a partir de R$ 80 pelo site Bilheteria digital.