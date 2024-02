Kaleb Mesmo lança novo single ‘Ah!’, um suspiro sobre estar apaixonado

No universo da música desde os 15 anos, Kaleb Mesmo é um dos nomes para ficar de olho na cena do rap de Brasília. Nesta sexta-feira (23/2), o artista especializado em piano popular pela Escola de Música de Brasília (EMB) e pela UnB lançou o single Ah!, uma declaração de como é bom estar com alguém que se ama.

Kaleb participava de batalhas de MCs pelo Brasil e, ao mesmo tempo, tocava piano por influência da família e da igreja. Entre 2018 e 2019, teve um grupo de rap chamado Esquina, que chegou a se apresentar em festivais como o Festival CoMA e em três países da Europa. Além do trabalho autoral, atua como tecladista e participou de projetos envolvendo artistas como Bell Lins, Jean Tassy, Nãnan, Marvyn e Brasília Ska Jazz.

A nova música de Kaleb Mesmo é como um suspiro para o artista. Com letras leves e que acalentam o coração, Ah! é um rap com toques de R&B, produzido por Pedro Alex. “É sobre aquele momento que você teve um dia bom ao lado de alguém que você gosta, e no fim do dia você faz um ‘ah!’”, explica Kaleb. “É um momento que você não racionaliza muito, não sabe se é amor, se é um impulso, um momento bom só. O que vier depois disso só Deus sabe, mas ninguém escapa de um 'ah!' na vida”, afirma o rapper.

Kaleb conta que escreveu a faixa em uma dessas situações. “Dei esse suspiro e corri pro piano pra colocar acordes nisso”, relata. Primeiro, ele compôs o refrão junto com os acordes da música, e, em cima dessa base, colocou as rimas presentes na canção. Depois de todo esse processo, Kaleb levou a demo para o produtor, e, de acordo com o artista, Pedro Alex entendeu o que ele queria passar com a música. “Uma coisa melosa e romântica, mas que te faz balançar a cabeça também.”

O artista criado em Brasília leva as suas vivências para o som que faz. Fã de Péricles, Kaleb gosta de músicas românticas exageradas, algo que só um trovador apaixonado faria. “Eu sinto alguma coisa, me inspiro, exagero aquilo umas cinco vezes e me divirto com o resultado. Depois, o que é real e o que não é a gente já não sabe mais, uma coisa vai se alimentando da outra, a vida real do exagero e o exagero da vida real”, brinca o cantor.

Sobre as influências, ele diz: “os raps românticos que eu costumava ouvir do Rashid, Emicida e Kamau usavam muitas metáforas também, e com elas você pode trazer vários universos para a música”. Segundo Kaleb, suas rimas bebem das músicas de Don L, candango e um dos nomes mais influentes do rap nacional na atualidade. “Ele raramente vai rimar duas palavras que você aprendeu na escola que rimam. Geralmente ele muda a entonação, junta uma palavra na outra, ou até mesmo se vale do sotaque dele pra criar uma rima nova”, explica.

Além de Ah!, Kaleb lança outro single romântico, mas nem tanto, chamado Me pega!. Prevista para sair em março, a nova faixa se junta a Feliz ano novo e Tempo pra me ouvir, além de Ah!, em um EP com previsão de lançamento para junho. “Meu momento agora é lançar os raps que tenho guardado pra depois me aventurar mais nas misturas e nos outros estilos”, afirma o rapper. Falando sobre o EP, Kaleb conta que ele “tem uma cara de mixtape, porque são músicas que estavam guardadas e que foram feitas com um espaço de tempo grande entre elas, então não foram pensadas pra ser um EP, mas percebi que todas elas tinham uma curiosidade parecida, um impulso parecido, então decidi juntá-las.”

Apesar de ainda não ter um nome, o EP se relaciona com os sentimentos mais instintivos do ser humano.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel