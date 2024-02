Ano do Dragão: Saiba qual o seu animal no horóscopo chinês

O ano 4722 do calendário chinês teve início no último sábado (10/2). 2024 é o Ano do Dragão, de acordo com a astrologia chinesa. A previsão é de que seja um período de prosperidade, coisas boas e sucesso. O Dragão é o único ser mitológico do zodíaco chinês entre os 12 signos e, deste ano, com características do elemento madeira. Assim como os animais, os cinco elementos — madeira, fogo, terra, metal e água — se revezam a cada ciclo.

A lenda chinesa afirma que Buda pediu a todos os animais que se encontrassem no dia de Ano Novo e deu o nome de um ano a cada um dos doze que vieram.

No calendário chinês, o ano é o fim de 12 ciclos completos da lua, sendo representado por 12 animais diferentes, são eles: rato, boi, tigre, coelho, dragão, cobra, cavalo, cabra, macaco, galo, cachorro e porco.

Os animais do zodíaco são determinados pelo ano de nascimento, o que significa que os nascidos em 2024 estarão sob o signo do dragão. Os nascidos em 2025 serão cobras e assim por diante.

Além disso, segundo a lenda, as pessoas nascidas no ano de cada animal apresentam alguns traços de personalidade deste animal.

Veja as características de cada signo:

Rato:

O Rato é conhecido por trazer boa sorte.

Os nascidos sob o signo do rato são consideradas pessoas sábias, que gostam de se cercar de familiares e amigos. São bons trabalhadores, poupadores e bons administradores.

Ano de nascimento: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Boi/Búfalo:

O Boi ou Búfalo é paciente e perseverante, age com frieza e coragem.

Os nascidos no signo do boi, são pacientes e tranquilos. Pessoas que projetam carinho e respeito.

Ano de nascimento: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tigre:

O Tigre afasta os maus espíritos, é honesto, dinâmico e audacioso.

As pessoas do signo de Tigre são pessoas apaixonada, engenhosas e energéticas.

Ano de nascimento: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Coelho/Lebre:

O Coelho sabe ouvir, é apreciados pelas outras pessoas, é refinado e realista.

As pessoas regidas por este animal, são consideradas pessoas inteligentes, atenciosas, benevolentes e gostam de tranquilidade.

Ano de nascimento: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Dragão:

O Dragão, é o símbolo do Imperador da China, é energético e não gosta de receber ordens, além de gostar de liderar e ser o centro das atenções.

Este signo representa poder, empreendedorismo, força e imaginação.

Ano de nascimento: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Cobra:

A Cobra é considerado um símbolo de sabedoria e eficácia, mas também preguiçosa.

Considera-se que pessoas do signo de Cobra são, astuciosos, elegantes e prudentes.

Ano de nascimento: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Cavalo:

O Cavalo é sociável, ativo, independente e gosta de viajar, além de ser considerado também imprevisível.

As pessoas deste ano são otimistas, aventureiras e impacientes. Gostam de viajar e de dinheiro.

Ano de nascimento: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Cabra/Ovelha:

A Cabra/Ovelha tem veia artística e possui muita criatividade.

São consideradas pessoas afáveis e amorosas. Adoram o contato com a natureza e não gostam de presão.

Ano de nascimento: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Macaco:

O Macaco é entusiasmado, inventivo, não suporta o tédio e gosta de seduzir.

São consideradas pessoas sagazes, divertidas e simpáticas. Eles tem relacionamentos que podem ser complicados e gostam de festejar.

Ano de nascimento: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Galo:

O Galo é excêntrico e superficial, mas também pode ser perfeccionista e cuidadoso com a família.

Pessoas regidas por Galo são sedutoras, meticulosas, eficientes e organizadas.

Ano de nascimento: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Cachorro:

O Cachorro tem um julgamento relevante e direto, além de saber farejar perigos ocultos.

São pessoas dedicadas, honestas e leais. Podem ser ciumentas e nervosas.

Ano de nascimento: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Porco/Javali:

O Porco é incapaz de mentir, encarna a prosperidade da família. Além de ser responsável, teimoso, mas evita conflitos.

Pessoas de Porco são consideradas educadas e prestativas.

Ano de nascimento:1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

