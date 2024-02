Saiba quem é o ator que está por trás do Silvio Plé do The Masked Singer Brasil

Sucesso de audiência desde a estreia na televisão brasileira, em 2021, o The Masked Singer Brasil está na quarta temporada e segue como uma atração exitosa ao reunir as famílias na frente da tevê. O programa lança o desafio para o público adivinhar quem são as celebridades que se escondem por trás de fantasias lúdicas. A cada temporada, o elenco misterioso se renova, assim como a maioria dos jurados, com exceção de Taís Araújo, que está desde o começo no posto.

Mas, além da jurada veterana e da apresentadora fixa Ivete Sangalo, um outro artista tem presença garantida no programa. Trata-se do segurança dos mascarados, conhecido como Silvio Plé, um personagem que, assim como as estrelas do reality show, despertam a curiosidade do público. Afinal, quem está por trás do assistente de palco que detém as dicas e protege a identidade dos mascarados?

Ator e locutor há 12 anos, Pedro Passari, 38 anos, coleciona um portfólio com os mais diferentes nichos. É dele a voz por trás de publicidades como Paypal e Carrefour. Como ator, esteve na série digital Home Office e fez o emblemático Sérgio Pompeu, primeiro personagem gay em uma série de steampunk (subgênero da ficção científica), em A todo vapor, na Amazon Prime. Ele ainda estará na aguardada série Desejos S.A., do Star+.

Ao ser convocado para entrar no elenco de apoio do The Masked Singer Brasil, Passari não imaginava que sua vida mudaria tanto. No último domingo (18/2), por exemplo, a internet foi à loucura quando o segurança deixou o terno e a gravata, pela primeira vez, para vestir um figurino de cupido. "A caricatice não tem limites, e eu adoro isso! Nem eu, Pedro Passari, sabia que isso aconteceria", contou ele ao Correio.

Pedro Passari, ator e locutor que dá vida ao personagem Silvio Ple, no The Masked Singer Brasil (foto: Adriano Doria)

Pedro relatou que chegou no estúdio para gravar o quinto episódio do The Masked Singer Brasil e o pessoal do figurino o chamou para provar uma roupa. "De uma hora pra outra eu estava de cupido e gargalhando, ali mesmo no camarim. Na hora da mágica do José Loreto e do Paulo Vieira (jurados), eu tinha que sair correndo e me trocar. Imagina que o estúdio inteiro ficou esperando eu tirar o terno e colocar tudo aquilo correndo e voltar pra cena. Foi um momento icônico e ao mesmo tempo hilário. E acho que a internet achou o mesmo", diverte-se o artista.

O ator entrou na primeira temporada como um dos seguranças, sem ter personagem definido, e foi assim até a segunda temporada. Até que, em uma brincadeira no palco, a apresentadora Ivete Sangalo e o jurado Edu Sterblitch batizaram o personagem de Silvio Plé. "Mesmo assim eu não esperava tudo que estava preparado na terceira e na quarta temporadas. Silvio Plé é daqueles personagens que chegam de mansinho e vão conquistando aos poucos o público. Só tenho a agradecer aos times ultra competentes de direção e roteiro por esse presente", afirmou Passari à reportagem.

"Ter a imagem sendo exposta, novas ofertas de trabalho e o crescimento pessoal são maravilhosos e tudo isso tem acontecido. Mas receber o carinho do público, entrar no palco antes do programa começar e ser ovacionado pela plateia, isso sim mudou minha vida!", celebrou.

Pedro Passari percebeu também uma crescente no interesse das crianças em relação ao segurança do The Masked Singer Brasil. “Recebo desenhos que fizeram do personagem. Como o programa já é lúdico, as crianças se sentem atraídas pelas fantasias e o Silvio traz o toque do humor do palhaço que se conecta diretamente com as crianças", revelou o artista, que criou o perfil @passarivlogs, no Tiktok, tanto mostrando um pouco do seu dia-a-dia quanto trazendo conteúdo infanto-juvenil, divertindo com blocos de montar. “O personagem também acessa o lúdico nos adultos e esse é um ponto super positivo, porque acabamos ficando tão imersos na vida adulta que deixamos de lado o incentivo à criatividade". E revelou: “Adoraria apresentar um programa para todos os públicos”.

De modo geral, Pedro — que vive em São Paulo — pretende firmar raízes cada vez mais profundas na arte. “Meu foco é crescer como ator dentro do audiovisual, participando de mais séries, cinema e TV, crescer também com meu conteúdo próprio de humor e seguir com boas parcerias como está sendo com o The Masked Singer Brasil, mas nunca abandonando minhas raízes no teatro”, concluiu.

ENTREVISTA/ Pedro Passari

Como é a sua interação com a apresentadora Ivete Sangalo e os jurados?

Eu digo que, no palco, eu sinto que estou com colegas de trabalho, por mais maluco que isso possa parecer. Claro que estar ao lado de um dos maiores nomes do nosso país não é tão fácil ou simples, mas a Ivete tem o dom de fazer com que sejamos nossa melhor versão ao lado dela e isso faz com que o trabalho fique muito mais interessante e divertido.

O Silvio fica sabendo quem são os mascarados antes do público?

Bem pouco tempo antes, risos. Na verdade, a produção é muito séria com a questão de saber quem são os mascarados e com o momento da revelação. Apenas os seguranças que vão desmascarar é que conhecem o artista por trás da máscara, então acaba que eu apenas fico sabendo quem são os que eu ajudo a desmascarar. Nem o Silvio recebe spoilers!

Você já recebeu alguma abordagem inusitada? Qual?

Redes sociais são maravilhosas pra promover essa aproximação entre as pessoas. E acaba acontecendo entre os artistas e os fãs. Tem gente que exagera na dose? Com certeza! Mas eu sempre levo com bom humor e não dou corda (quando não quero rs).

Desejos S.A. está sendo bastante esperada. O que pode adiantar sobre ela e sua participação?

Gravar Desejos S.A. foi uma delícia. Ela é uma série em que cada capítulo tem uma história que mostra como o ser humano pode ir longe atrás de algo que deseja muito. E também mostra como toda ação tem uma consequência, que às vezes pode ser catastrófica. Poder fazer parte de um pedacinho de uma dessas histórias foi um deleite.