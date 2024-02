Em uma prova de resistência que exigia força e concentração, Beatriz e Isabelle venceram a disputa após mais de 5 horas. Agora eles terão que definir quem ficará com a liderança e quem vai receber um prêmio em dinheiro.

Os participantes tiveram dificuldade durante a prova, que foi realizada em duplas. Com menos de dois minutos de disputa, MC Bin Laden e Lucas não resistiram e caíram da plataforma onde precisavam se segurar.

Minutos depois Raquele e Michel também caíram da prova e foram eliminados. Com quase duas horas de prova, restavam apenas três equipes na briga, após Leidy e Rodriguinho desistirem, assim como Yasmin e Wanessa. Pitel e Fernanda foram as últimas a deixarem a prova antes da dupla vencedora.

Relembre como foi a prova

Por orientações médicas, Giovanna não pode participar da prova e Raquele vetou Alane de participar. Assim, os outros 14 participantes foram divididos em duplas para disputar a prova que exigiu força e concentração, segundo Boninho.

As duplas ficaram da seguinte forma:

Pitel e Fernanda



Bin Laden e Lucas



Davi e Matteus



Leidy Elin e Rodriguinho



Wanessa e Yasmin



Beatriz e Isabelle



Michel e Raquele

A dupla que resistisse mais venceria a prova e vai decidir, nesta sexta, quem ficará com a liderança e quem receberá um prêmio em dinheiro.

Relembre como será a dinâmica da semana

A dinâmica da semana contará com a prova do anjo e o poder curinga, que podem movimentar o jogo.

Após definição da prova do líder, o vencedor indicará quatro pessoas para a 'Mira do Líder' na sexta-feira (23).



No sábado (24) ocorrerá a dinâmica do 'Perde e Ganha' antes da compra do 'Poder Coringa', que nesta semana será o Poder da Palavra e garante ao dono o direito de indicar alguém ao paredão.

A Prova do Anjo também ocorrerá no sábado e quem vencer estará imune e imunizará alguém.

No domingo (25) um paredão quadruplo será formado com indicação do líder, indicação de quem fez a prova do líder com quem venceu e um indicado pelo detentor do Poder Coringa. O mais votado pela casa também irá ao paredão.

Com exceção do indicado pelo líder, todos fazem a prova Bate-Volta e apenas uma pessoa se salvará. Os outros disputam o 10º paredão em uma disputa tripla.