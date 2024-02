O cantor Rodriguinho, em conversa com Fernanda e Pitel nesta sexta-feira (23/2), na área externa da casa, comentou sobre Beatriz, a nova líder do BBB 24.

A vendedora colocou o pagodeiro na mira do paredão, assim como Fernanda e Giovanna. "Não está nem olhando na minha cara, a Bia", comentou ele, que acrescenta: "Está sem graça." "Ela fica", explicou Fernanda.

Segundo o pagodeiro, o encontro dele com a líder aconteceu na cozinha. Ela estava rodeada dos aliados dela do grupo Fadas, mas não olhou para ele. "‘Ei, vamos comer no VIP’. Aí só quem brincou foi o Matteus e a Leidy".Eu hein".

Beatriz venceu a guerra de braço pela liderança com Isabelle. Ambas queriam o colar do líder visando suas festas.

O post BBB: Rodriguinho fala sobre Beatriz: ‘Não está nem olhando na minha cara’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.