MC Ryan SP inicia tratamento para emagrecer e fala sobre mudança

MC Ryan SP, conhecido por seus sucessos no mundo do funk, está direcionando parte de seu dinheiro para investir na própria saúde. O cantor revelou estar passando por um tratamento para perder peso, optando por remover o balão gástrico que o auxiliava nesse processo e planejando reimplantá-lo na próxima segunda-feira.

O procedimento não invasivo visa promover a sensação de saciedade e facilitar o emagrecimento do artista. "Família, acabei de sair do procedimento, tirei o balão gástrico e vou repor na segunda-feira", avisou o funkeiro.

Compartilhando sua jornada de transformação, MC Ryan SP expressou gratidão à Dra. Patrícia, responsável pelo tratamento, e enfatizou os benefícios que já percebeu em sua rotina desde o início do processo. Ele destacou a importância de cuidar da saúde e encorajou outros a considerarem medidas semelhantes para melhorar sua qualidade de vida.

Ao mesmo tempo em que investe em sua saúde, o cantor também ostenta sua coleção de carros luxuosos, demonstrando um estilo de vida de sucesso no mundo do entretenimento. Com veículos como Ferrari, Lamborghini e Porsche em sua garagem, MC Ryan SP equilibra o glamour de sua carreira com um cuidado crescente com sua saúde física e emocional

Por: Observatório dos Famosos