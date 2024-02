BBB 24: Rodriguinho, Fernanda e Lucas formam o décimo paredão

O paredão formado na madrugada deste domingo (25/2) colocou Rodriguinho, Fernanda e Lucas Buda na berlinda. O público deve votar para escolher quem sairá da casa.

Participaram da prova Bate e Volta MC Bin Laden, Fernanda e Lucas Buda, o funkeiro, que levou 9 votos da casa, levou a melhor e se safou do paredão.



A líder da semana, Beatriz indica Rodriguinho direto para a berlinda. Na sexta-feira (23/2), a vendedora já havia colocado Fernanda, Giovanna, Michel e Rodriguinho na mira da líder.

Com o poder curinga, Leidy Elin indicou Fernanda para o paredão. A sister participou da prova Bate e Volta a mas não conseguiu os pontos necessários.

Após vencer a terceira Prova do Anjo, Michel decidiu imunizar Giovanna na formação do 10º Paredão do BBB 24.