‘Pai Herói’: Globo rompe com herdeiros de Janete Clair e libera remake na HBO Max

As expectativas pelo remake de Pai Herói estão cada vez mais fortes nos bastidores da Max – a HBO Max. Isso porque, mesmo que não haja um confirmação oficial do serviço de streaming, a releitura da trama de Janete Clair (1925-1983) é dada como certa, principalmente por não possuir mais nenhuma interferência da Globo.

Segundo informações do portal do colunista Duh Secco, a nova versão do enredo, que será assinada por Renata Dias Gomes, possui cartão verde para ser produzida fora da Platinada, visto que não há mais uma prioridade da rede da família Marinho sobre boa parte das obras da saudosa novelista.

Isso porque, foi apurado pela reportagem, que o contrato entre a Globo e os herdeiros de Janete Clair e Dias Gomes (1922-1999) não foi renovado, e deixou de ser exclusivo os direitos sobre as obras há alguns anos. Inclusive, vários textos da autora foram adquiridos por um produtor mexicano, que tem planos de lançar adaptações no exterior.

Os direitos para a nova versão de Pai Herói, inclusive, foram negociadas pela HBO Max e o produtor em questão. Além disto, o remake será inspirado diretamente na trama de 1979, e não na radionovela que serviu de inspiração para a versão original, Um Estranho na Terra de Ninguém (1958).

