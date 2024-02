Viúvo de Gilberto Braga entra na Justiça e move ação contra a Globo

Edgar Moura Brasil, viúvo de Gilberto Braga (1945-2021), autor da novela Paraíso Tropical (2007), no ar em Vale a Pena Ver de Novo, travou uma guerra na Justiça contra a Globo, reunindo uma série de acusações contra a emissora que o saudoso novelista prestou serviços até sua morte.

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, o decorador solicitou esclarecimentos em sobre pagamentos e direitos que o marido, com quem foi casado por quase 50 anos, ainda possa vir a ter pelas obras que produziu para a Platinada, na função de autor, em ação corrente na 34ª Vara Cível do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro).

No processo, Edgar Moura afirma ser um dos sócios da GT Produções Artísticas Ltda, criada por Gilberto Braga para assinar contratos com a Globo, tentou entrar em contato e, através de seus advogados, pediu que a emissora cumpra com a obrigação judicial de apresentar os acordos firmados com o dramaturgo, mas não obteve retorno.

Além disto, o viúvo de Gilberto Braga acrescentou que pretende obrigar a Globo a apresentar os tais contratos ressaltados por ele nos autos do processo, incluindo, ainda, o pagamento de uma última parcela do contrato do escritor com a emissora, que não teria sido feito, avaliado em R$ 290 mil.

