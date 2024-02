Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (27/2)

A BRUTALIDADE

Data estelar: Marte e Júpiter em quadratura.

A brutalidade humana não é desprovida de inteligência, todo ser humano é astuto e capacitado a usar o poder da criatividade ao seu favor, então, o que diferencia uma pessoa boa de uma pessoa brutal?

A brutalidade não acredita que seja necessário agir com bondade e compreensão, se desinteressa de qualquer movimento que represente respeito pelos semelhantes e diferentes e, evidentemente, não encontra em seu coração aspiração alguma ao Divino, considera que a existência material seja tudo que se deva desenvolver e aproveitar.

Exaltar a brutalidade como estilo de vida atraente, porque elimina dilemas filosóficos e existenciais, além de resolver a vida material, é desumanizar nossa humanidade, a tornar mais animal (com todo respeito aos animais), enquanto poderia, a cada dia, ser mais Divina.































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A ambição é importante combustível para que continuemos lutando a favor de nosso destino, mas ao mesmo tempo, como todo combustível, é inflamável e pode ser destrutivo. Procure não dar rédea solta à ambição. Contenha.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A urgência faz tudo ser mais atrapalhado, e muitas pontas são deixadas soltas, será inevitável que logo mais você tenha de prestar atenção ao que, agora, pela urgência, é desatendido. Cada coisa em seu devido tempo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As ideias não são de ninguém, mas quando elas surgem na mente, cada um de nós se apropria delas como se mais ninguém tivesse direito a reclamar a autoria. As ideias só são, de verdade, de quem se atrever a praticá-las.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Nem sempre dá para fazer o necessário de forma ordenada, às vezes é preciso agir ainda que seja de forma atrapalhada e errática, porque isso seria preferível a ficar esperando por um momento que não acontecerá.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A precipitação não leva a nada bom, porém, nada se pode fazer quando as pessoas se precipitam, não há como você as avisar do erro que comete, elas não prestariam atenção ao conselho. Há coisas que devem acontecer.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Faça a sua vontade, mas fique ciente de que você vai precisar da colaboração de outras pessoas para sua vontade se realizar, e aí a coisa começa a ficar complicada, porque essas pessoas também têm suas vontades.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Evidentemente, todos gostaríamos de acertar na tecla e não perder tempo com decisões mal tomadas, porém, no dia a dia há sempre uma urgência que não nos deixa pensar direito. Procure aceitar a margem de erro que isso traz.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Como nenhuma das pessoas envolvidas neste momento da sua vida é completamente transparente e sincera com suas verdadeiras intenções, qualquer acordo e entendimento que seja feito agora será, com certeza, temporário.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Sim, parece que houve uma conspiração para você ter de atender tantas coisas ao mesmo tempo, e ainda sentir que não vai dar conta do recado. Não importa, procure fazer uma coisa de cada vez, não se detendo a descansar.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Está certo, há no ar um sentido de atrapalhação que não permite reconhecer o que precisa ser feito, porém, ao mesmo tempo sua alma sabe que ficar esperando não seria a melhor atitude. Faça o possível.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Agora é quando, certamente, seria melhor fazer de qualquer jeito atrapalhado do que continuar esperando pelo momento certo de fazer as coisas bem feitas. A atividade é importante, mesmo que produza atrapalhadas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

É certo que as impressões fortes e emocionais fazem tudo parecer pior do que realmente é. Agora é importante você ter isso em mente, para não se descontrolar e, ao contrário, fazer das tripas coração e seguir em frente.